Vali Azizoğlu’ndan Turizm Haftası mesajı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, turizm haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Azizoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Turizm Haftası etkinlik programı, 26.07.1976 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, 1977 yılından beri de Mart ayının ikinci Pazartesi günü olarak kutlanmıştır. İklimsel nedenlerden dolayı da 1983 yılından itibaren, 15 - 22 Nisan tarihleri arası “Turizm Haftası” olarak kutlana gelmiştir. Sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanında, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de kış turizminin başkenti özelliğini taşıyan ilimizde, “42. Turizm Haftası”, İlimiz genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Turizm Haftasındaki kutlamaların turizm sektörünün ülke ekonomisindeki öneminin vurgulanması ve ülkemizin dış ülkelerdeki olumlu imajının sağlanması için, yurttaşlarımıza ve turizm sektörüyle yakın ilişkisi olan tüm halkımıza turizm bilincinin pekiştirilmesi bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Bu yıl düzenlenen etkinliklerde de, toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla, turizme hayat veren kültürel değerlerin ve doğal zenginliklerimizin yakından tanınması için gezilere, turizmin ülke ekonomisine sağladığı katkıların anlatılmasına yönelik panellere, doğanın ve çevrenin temiz tutulmasına ilişkin çeşitli kampanyalara yer verilecektir. Ülkemizin beklentilerine cevap verecek olan sektörün başarısı için, vatandaşlarımızın onlarca farklı sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen turizm olgusuna içtenlikle inanarak, sektörü olumsuz yönde etkileyecek ve ülkemiz hakkında olumsuz imaj doğuracak hiçbir olumsuzluğa kesinlikle meydan verilmemesi gerekmektedir. Ülkemizin özellikle kış turizminin başkenti konumundaki İlimizde, tüm vatandaşlarımızın “Turizm Haftası” nı içtenlikle kutluyor, İlimiz genelindeki işletmelere de, bol kazançlı ve başarılı bir turizm sezonu diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”