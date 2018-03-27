Vali başarı diledi

13-14 Ocak tarihlerinde yapılan seçim sonrası göreve gelen 14. Dönem Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu, Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunu gerçekleştirdikten sonra Samsun Valisi Osman Kaymak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi’nin 2018-2019 dönemi şube çalışma programı ve yapılacak olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, gerçekleştirilen olağan genel kurulu ve seçimleri sonrası üyelerinin teveccühü ile oluşan 14. Dönem Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu’nun birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek süreci birlikte kontrol eden yaklaşımla, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ile üyelerine, Samsun’a ve ülkeye hizmet etmeye çalışacaklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Osman Kaymak, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, başarılar diledi.

Ziyarete ayrıca; MMO Samsun Şube Başkan Yardımcısı Özkan Er, Sekreter Üye Nail Yolaydın, Sayman Üye Bekir Akarsu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Ünsal Kıran, Mehmet Saraçoğlu, Ömer Yardımcı, Erdi Yıldırım, Ali Dinler, Nuri Özdoğan ve Teknik Görevli Soner Akyıldız katıldı.