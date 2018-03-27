HABER

Vali başarı diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:00 | Son Güncelleme

13-14 Ocak tarihlerinde yapılan seçim sonrası göreve gelen 14.

Vali başarı diledi

13-14 Ocak tarihlerinde yapılan seçim sonrası göreve gelen 14. Dönem Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu, Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunu gerçekleştirdikten sonra Samsun Valisi Osman Kaymak’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi’nin 2018-2019 dönemi şube çalışma programı ve yapılacak olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretle ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, gerçekleştirilen olağan genel kurulu ve seçimleri sonrası üyelerinin teveccühü ile oluşan 14. Dönem Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu’nun birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek süreci birlikte kontrol eden yaklaşımla, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ile üyelerine, Samsun’a ve ülkeye hizmet etmeye çalışacaklarını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Osman Kaymak, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, başarılar diledi.
Ziyarete ayrıca; MMO Samsun Şube Başkan Yardımcısı Özkan Er, Sekreter Üye Nail Yolaydın, Sayman Üye Bekir Akarsu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Ünsal Kıran, Mehmet Saraçoğlu, Ömer Yardımcı, Erdi Yıldırım, Ali Dinler, Nuri Özdoğan ve Teknik Görevli Soner Akyıldız katıldı.

Vali başarı diledi

Vali başarı diledi

Vali başarı diledi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Huawei P20 - Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Huawei P20 - Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.