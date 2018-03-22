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Vali Bilmez, köylerde

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:25 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, köy ziyaretleri kapsamında, il merkezine bağlı Yaylacık, Kocaköy, Alagöz, Meşedibi, Büyük Sütlüce, Küçük Sütlüce ve Tepesuyu köylerine ziyaret gerçekleştirdi.Beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte gittiği köylerde köy muhtarı ve halkla buluşan Vali Bilmez, köylerin sorunlarını dinledi, talepleri not alarak ilgili kurum müdürlerine gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimatlar verdi.Ziyaretlerinde köy halkı ile tanışmak, sorunları, eksiklikleri yerinde görmek amacıyla Ardahan’ın bütün köylerine gitmeye çalıştığını aktaran Vali Bilmez, köylerde ki yol, su, yayla yolu gibi ihtiyaçlarının yanı sıra, eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık konularında kendisine iletilen konularda vatandaşlara bilgi verdi.İhtiyaçların sınırsız olduğuna işaret eden Vali Bilmez, elde ki mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bütün köylere hizmet ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.Vali Bilmez ayrıca birlik ve beraberliğe de değinerek, ’’İhtiyaçların elzem olduğunu biliyoruz.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, köy ziyaretleri kapsamında, il merkezine bağlı Yaylacık, Kocaköy, Alagöz, Meşedibi, Büyük Sütlüce, Küçük Sütlüce ve Tepesuyu köylerine ziyaret gerçekleştirdi.
Beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte gittiği köylerde köy muhtarı ve halkla buluşan Vali Bilmez, köylerin sorunlarını dinledi, talepleri not alarak ilgili kurum müdürlerine gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimatlar verdi.
Ziyaretlerinde köy halkı ile tanışmak, sorunları, eksiklikleri yerinde görmek amacıyla Ardahan’ın bütün köylerine gitmeye çalıştığını aktaran Vali Bilmez, köylerde ki yol, su, yayla yolu gibi ihtiyaçlarının yanı sıra, eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık konularında kendisine iletilen konularda vatandaşlara bilgi verdi.
İhtiyaçların sınırsız olduğuna işaret eden Vali Bilmez, elde ki mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bütün köylere hizmet ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.
Vali Bilmez ayrıca birlik ve beraberliğe de değinerek, ’’İhtiyaçların elzem olduğunu biliyoruz. Bu anlamda elimizden geldiği kadar sizlere hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte ilimizin daha iyi bir noktaya gelmesi için ortak bir akıl yürütüyoruz. Tabi burada hizmet kadar sizlerin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, örf ve adetlerinize sahipliğiniz de çok önemlidir. Sizlerin bu değerlere sahip çıkmanız bizi de güçlü kılıyor. Güçlü olduğumuz zaman emin olun ki giderilmeyecek hiçbir sorun kalmaz. Göç bu bölgenin en temel problemi. Geçmişe baktığımız zaman göçlerin sebebi aş, iş ekmekti. Çaresiz kalanlar göç etmek zorunda kalıyordu. Bugün ise göçün sebebi yön değiştirdi. Artık bu bölgenin zenginliğinden bahsediyoruz. Burada kazanılan paranın batıda değerlendirildiğini görüyoruz. Ülkemiz gün geçtikçe daha da güçleniyor. Ülkemizle birlikte Ardahan’ın ekonomisi de güçleniyor. Dolayısıyla bizim bu güçten faydalanmamız lazım, köylerimize sahip çıkmamız lazım. Ardahan’ın beraberliğe, değerlerine en iyi şekilde sahip çıktığını görüyoruz. İnşallah bu beraberlik içerisinde el ele vererek daha güzel işler başaracağız.’’ dedi.

Vali Bilmez, köylerde

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Vali Bilmez, köylerde

Vali Bilmez, köylerde
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Vali Bilmez, köylerde

Vali Bilmez, köylerde
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Vali Bilmez, köylerde

Vali Bilmez, köylerde
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Vali Bilmez, köylerde

Vali Bilmez, köylerde
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Vali Bilmez, köylerde

Vali Bilmez, köylerde
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Vali Bilmez, köylerde

Vali Bilmez, köylerde
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