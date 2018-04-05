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Vali Büyükakın’dan İŞKUR’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünü ziyaret ederek 2017-2018 yılında yapılan çalışmaları içeren bilgiler aldı.Vali Büyükakın’a, İŞKUR İl Müdürlüğü ziyaretinde 2017 yılına ilişkin istatistiki bilgiler veren İl Müdürü Ayhan Tozan, 2018 yılı içerisinde yapılan ve yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulundu.Genel işleyiş ve planlamalar hakkında bilgi alan Vali Büyükakın "İŞKUR ilimizde büyük bir titizlikle çalışmalarını yürütüyor ve sorunsuz denilebilecek biçimde işleyişini sürdürüyor.

Vali Büyükakın’dan İŞKUR’a ziyaret

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünü ziyaret ederek 2017-2018 yılında yapılan çalışmaları içeren bilgiler aldı.
Vali Büyükakın’a, İŞKUR İl Müdürlüğü ziyaretinde 2017 yılına ilişkin istatistiki bilgiler veren İl Müdürü Ayhan Tozan, 2018 yılı içerisinde yapılan ve yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulundu.
Genel işleyiş ve planlamalar hakkında bilgi alan Vali Büyükakın "İŞKUR ilimizde büyük bir titizlikle çalışmalarını yürütüyor ve sorunsuz denilebilecek biçimde işleyişini sürdürüyor. Bugün çalışmaları yerinde görmek ve bilgi almak adına buradaydık. Devletimizin bu konudaki önemli ve etkin projeleri ilimizde de sonuçlar vermeye başladı” dedi.
İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan’dan kurumun işleyişi, personel yapısı hakkında da bilgiler alan Vali Büyükakın, kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Büyükakın’dan İŞKUR’a ziyaret

Vali Büyükakın’dan İŞKUR’a ziyaret

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