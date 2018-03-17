Vali Büyükakın’dan şehit ailelerine ziyaret

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla iki şehit ailesini ziyaret etti.
Şehit Fikret Turanlı ve Şehit Ayhan Ünver’in ailelerini ziyaret eden Vali Büyükakın’a AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bilecik Garnizon Komutanı Müslim Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammet Akgül eşlik etti. Şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden Vali Büyükkakın, "Bugün iki şehit ailemizi ziyaret ettik. Acısını vatan sevgisiyle bastırmış iki ailemizde de aynı vakur duruş vardı. İşte bu nedenle bu kadar güçlüyüz ve hep öyle kalacağız. Şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.
Şehit aileleri de kendilerini unutmayan Vali Büyükakın ve beraberindekilere teşekkür ettiler.
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