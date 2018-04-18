Vali Çakacak, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Mihalıççık’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak Mihalıççık Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Çakacak, Kaymakam Emre Oğuztürk’ten ilçenin; coğrafi konumu, eğitim ve sağlık durumu, turizm potansiyeli, asayişi ve nüfusu hakkında bilgi aldı.

İlçe halkının en büyük geçim kaynağının çiftçilik olduğunu belirten Kaymakam Oğuztürk, Türk-İslam kültürünün temel taşlarından biri olan ve tüm dünyaya sevgi ve hoşgörü tohumları eken büyük mutasavvıf Yunus Emre’nin türbesi ve külliyesinin ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde bulunduğunu bildirdi.

Kaymakamlık ziyaretinden sonra Vali Çakacak, Kaymakam Oğuztürk ve beraberlerinde heyet Mihalıççık Belediye Başkanı İsmail Uysal’ı makamında ziyaret etti. Belediyenin ilçede yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Uysal, Vali Çakacak’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından Vali Çakacak, ilçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Yunus Emre Mahallesi’ndeki Yunus Emre’nin türbesi ve külliyesi ziyaret etti. Külliye içerisindeki alanda incelemelerde bulunan Vali Çakacak, büyük mutasavvıf Yunus Emre’nin kabri başında dua etti.

“Eskişehirliler olarak Yunus Emre’nin makamına ev sahipliği yapıyoruz” diyen Vali Çakacak, Yunus Emre’nin her yıl 2-9 Mayıs tarihleri arasında kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldığını hatırlattı. Sevgi ve hoşgörü sembolü olan Yunus Emre’nin yaşamı boyunca tüm insanlığa hizmet etmek için uğraştığını anımsatan Vali Çakacak, kültür ve turizm potansiyeli yüksek olan Mihalıççık ilçesinin bu açıdan önemli bir misyonu devam ettirdiğini söyledi.

Buradaki incelemelerinin ardından Vali Çakacak ilçeden ayrıldı.

Mihalıççık ziyaretleri esnasında Vali Çakacak’a; Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Hikmet Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve ilgililer katıldı.