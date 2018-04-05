Vali Çakacak’ın Avukatlar Günü mesajı

5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak bir mesaj yayımladı.

Vali Çakacak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"1958 yılından bu yana her 5 Nisan günü, Avukatlar Günü olarak kutlanmaktadır. Avukatlar, savunma hakkının temsilcileridir. Toplumda, hukuka, eşitliğe ve adalete duyulan güvenin yüksek olmasında avukatlık mesleğinin önemli bir yeri vardır. Demokratik hukuk devletinin ön koşulu olan ve iddia, savunma ve karardan oluşan üç temel unsur üzerine kurulu olan yargının en temel ve vazgeçilmez unsurlarından biri olan savunma olmadan yargı bağımsızlığından söz edilemez. Vatandaşlarımızı sahip olduğu haklar konusunda bilgilendiren ve haklarının korunmasında onları yönlendirerek yardımcı olan, insan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin, gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan avukatlar, çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bu düşüncelerle adalet ve hakkaniyetin sağlanması hususunda yürüttükleri görev ve sorumlulukları toplumumuz tarafından takdir edilen başta Eskişehir Barosu avukatları olmak üzere tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."