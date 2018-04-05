Vali Çakacak’ın Avukatlar Günü mesajı

5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak bir mesaj yayımladı.
Vali Çakacak, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"1958 yılından bu yana her 5 Nisan günü, Avukatlar Günü olarak kutlanmaktadır. Avukatlar, savunma hakkının temsilcileridir. Toplumda, hukuka, eşitliğe ve adalete duyulan güvenin yüksek olmasında avukatlık mesleğinin önemli bir yeri vardır. Demokratik hukuk devletinin ön koşulu olan ve iddia, savunma ve karardan oluşan üç temel unsur üzerine kurulu olan yargının en temel ve vazgeçilmez unsurlarından biri olan savunma olmadan yargı bağımsızlığından söz edilemez. Vatandaşlarımızı sahip olduğu haklar konusunda bilgilendiren ve haklarının korunmasında onları yönlendirerek yardımcı olan, insan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin, gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan avukatlar, çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bu düşüncelerle adalet ve hakkaniyetin sağlanması hususunda yürüttükleri görev ve sorumlulukları toplumumuz tarafından takdir edilen başta Eskişehir Barosu avukatları olmak üzere tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."
Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik
İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum