Vali Çakacak’ın ’Yaşlılar Haftası’ mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Dün ile yarın arasında adeta bir köprü görevi üstlenen yaşlıları, toplumun en saygın üyeleri ve köklü geleneğin mirasçısı olarak tanımlayan Vali Çakacak mesajında, "Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz; örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Onlar örfümüz, âdetimiz, geleneklerimiz ve hoş sohbetlerimizdir. Milli değerlerimiz ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli sorumluluğumuzdur. Millet olarak ne mutlu bize ki, yaşlılarımızı yük olarak görmeyen, tam aksine onlara ihtimamla ve sevgiyle yaklaşmamızı sağlayan bir kültüre sahibiz. Tarihin her döneminde milletimiz yaşlısına gereken önemi vermiş, büyüğe saygı milletimizin en önemli töresi, vazgeçilmez geleneği olmuştur. Bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak; ruhen sağlıklı, varlığını, birliğini, örnek aile yapısını, toplumsal dayanışmasını sürdürmek toplumumuzun temel görevdir. Bir milletin ataları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur. Şunu çok açık bir şekilde bilmeliyiz ki; onlar bizim hafızamız ve saadet kaynağımızdır. Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, toplumumuzun rehberleri olan büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Onları, tecrübelerinden faydalanacak birer rehber, evimizin huzur ve Şeyh Edebali’nin değimiyle “bereket” kaynağı olarak bilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor, ömürlerinin her anını sağlıkla ve mutlulukla yaşamalarını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.