Vali Çakcak ve eşi Kevser Çakacak şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi

Vali Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü münasebetiyle, Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen öğle yemeği programında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Programda 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü’nün önemine değinen Vali Çakacak, bu anlamlı günde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Çakacak, "Bundan 103 yıl önce Çanakkale’de yazılan destanı, o destanın tüm kahramanlarını, Anadolu’yu vatan kılışımızdan bu yana yitirdiğimiz tüm şehitlerimizi bir kez daha hürmetle, minnetle yad ediyorum. Çanakkale bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın, iman gücünün, inancımızın büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği bir yerdir. Azmin ve imanın teknolojiye galip geldiği, tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destan, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın eseridir. Yedi düvelin, dünyanın en güçlü donanmalarının hayalleriyle birlikte Çanakkale Boğazında denizin derinliklerine gömüldüğü, Mehmetçiklerin kanıyla, canıyla eşsiz bir destan yazdığı yerdir Çanakkale. Mustafa Kemal’in mermisi biten askerlere "Süngü tak" emrini verdikten sonra "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir" sözleri dünyanın en büyük siper savaşlarında Türk askerinin nasıl bir ruha sahip olduğunu göstermektedir. İşte bu ruh olmasaydı, o emir veren komutanlar, ölmesini bilen adsız kahramanlar olmasaydı bu gün şanla-şerefle dalgalanan bir bayrağımız, belki de vatanımız diyebileceğimiz bir toprağımız olmayacaktı. Bunun için Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale’de savaşan kahramanları Bedr’in aslanlarıana benzetmiş, mezar taşı olarak başlarına Kabe’yi layık görmüştür onların. Geçmişimizden aldığımız her dersin, geleceğimizi aydınlatan bir ışık olduğunu unutmamalıyız. Çanakkale bizim için 103 yıl sonra da çok güçlü bir şekilde önümüzü aydınlatan derslerle doludur. Nasıl ki atalarımız Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta, terörle mücadelede, iç güvenlik harekatında ve bugün olduğu gibi devletimizin bekası için Afrin’de mücadele veriyor ve büyük bedeller ödüyorsa, bu toprakların vatan olarak kalması için gelecekte de büyük bedeller ödemeye hazırdır. Kimse yüce milletimizi bağımsızlığından, birliğinden, beraberliğinden ve kardeşliğinden asla edemeyecektir. Bunu bütün dünyanın bilmesi gerekir.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutluyor, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve terörle mücadelede kanlarını bu aziz millet ve bu kutsal topraklar için akıtmış tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize de minnetimizi ifade ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehit aileleri ve gazilerin bulunduğu masaları gezen Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, onlarla yakından ilgilendi.

Diğer yandan düzenlenen programa; Vali Özdemir Çakacak ve Kevser Çakacak’ın yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Vali Yardımcıları, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.