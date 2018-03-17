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Vali Çeber, İl Müdürleriyle biraraya geldi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

Karabük Vallisi Kemal Çeber, il müdürleriyle bir araya geldi.İl Sağlık Müdürlüğüne ait salonda yapılan toplantıda, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, çalışmalar hakkında Vali Çeber’e bilgi verdi.Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 640 sayılı KHK’nın geçici 4 üncü maddesi uyarınca, bakanlık bünyesinde ticaret konularıyla ilgili olarak 15.11.2012 tarihinde kurulduğunu ifade ederek faaliyetler hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ise, demografik bilgiler vererek başladığı sunumda, sağlık teşkilat yapısı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve bağlı birimleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve bağlı birimleri, kentteki sağlık tesisleri, uzman hekim, asistan hekim, pratisyen hekim, diş hekimi, ebe-hemşire, hizmet alımı ile çalışan personel sayıları, sağlık tesislerine müracaat oranları, 112 acil sağlık hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) araç ve personel durumu ile faaliyetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve obezite ile mücadele eğitimleri, dumansız hava sahası denetimleri, KETEM faaliyetleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmetleri, il bazında gerçekleşen MHRS sayıları, yeni doğan bakım hizmetleri, evde sağlık hizmetleri ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi.Toplantı soru-cevap ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.Toplantıya Vali Kemal Çeber’in yanı sıra Vali Yardımcıları Osman Yenidoğan, Abdulhalim Can ve Barboros Baran, Karabük Valiliği Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Çeber, İl Müdürleriyle biraraya geldi.

Karabük Vallisi Kemal Çeber, il müdürleriyle bir araya geldi.
İl Sağlık Müdürlüğüne ait salonda yapılan toplantıda, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, çalışmalar hakkında Vali Çeber’e bilgi verdi.
Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 640 sayılı KHK’nın geçici 4 üncü maddesi uyarınca, bakanlık bünyesinde ticaret konularıyla ilgili olarak 15.11.2012 tarihinde kurulduğunu ifade ederek faaliyetler hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.
İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ise, demografik bilgiler vererek başladığı sunumda, sağlık teşkilat yapısı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve bağlı birimleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve bağlı birimleri, kentteki sağlık tesisleri, uzman hekim, asistan hekim, pratisyen hekim, diş hekimi, ebe-hemşire, hizmet alımı ile çalışan personel sayıları, sağlık tesislerine müracaat oranları, 112 acil sağlık hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) araç ve personel durumu ile faaliyetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve obezite ile mücadele eğitimleri, dumansız hava sahası denetimleri, KETEM faaliyetleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmetleri, il bazında gerçekleşen MHRS sayıları, yeni doğan bakım hizmetleri, evde sağlık hizmetleri ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
Toplantı soru-cevap ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.
Toplantıya Vali Kemal Çeber’in yanı sıra Vali Yardımcıları Osman Yenidoğan, Abdulhalim Can ve Barboros Baran, Karabük Valiliği Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Çeber, İl Müdürleriyle biraraya geldi.

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