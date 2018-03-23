Vali Çeber’e Orman Haftası ve Dünya Meteoroloji günü ziyareti

21-26 Mart Orman Haftası ve 23 Mart Dünya Meteoroloji günü dolayısıyla Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş ile Meteoroloji İl Müdürü Ahmet Akıllıer beraberinde teşkilat personelleri ile birlikte Vali Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş ve Meteoroloji İl Müdürü Ahmet Akıllıer tarafından Vali Kemal Çeber’e, Orman Haftası ile Dünya Meteoroloji günü dolayısıyla kentte yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler verildi.
Karabük’ün yüzde 71’inin ormanlarla çevrili olduğunu ifade eden Vali Çeber, “ Yüzde 71 oranıyla Türkiye’deki iller arasında en yüksek orman alanına sahip bir iliz. Ormanlarımız pek çok güzelliklerle bezeli. Şelaleleri, kanyonları, mağaraları, nadide bitki ve ağaç örtüsü, bakir el değmemiş ormanları, arboretum ve birçok hayvan çeşidi ile muhteşem bir zenginliğe sahip. Bize düşen ormanlarımızdan istifade etmeyi sağlamak ve kullanım alanlarını artırmaktır. Sizin nezdiniz Orman İşletme Müdürlüğü ve Meteoroloji İl Müdürlüğü personellerimizin günlerini kutluyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından heyet tarafından günün anlam ve önemine binaen Vali Kemal Çeber’e çam fidanı ve çiçek takdim edildi.
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