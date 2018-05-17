HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Vali Ceylan'dan 19 Mayıs mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Vali Ceylan'dan 19 Mayıs mesajı

Vali Ceylan, kutlama kutlama mesajında "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 99. yıldönümü kutlu olsun. Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayılmıştır. Milletimizin özverisi ve hürriyete olan inancı ile birleşerek Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlamıştır. Bu aziz topraklar, ecdadımızın canları pahasına gösterdiği olağanüstü ve onurlu mücadele ile vatan olmuştur" dedi.

Vali Mehmet Ceylan şehitleri de anarak “Milletçe gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde, vatan ve bayrak uğruna büyük fedakarlıklar göstererek bizlere bağımsız bir ülke bırakan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu duygu ve düşüncelerimle Tekirdağlı hemşehrilerim olmak üzere, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Büyükçekmece'de feci kaza! Kamyon iki katlı binaya girdiBüyükçekmece'de feci kaza! Kamyon iki katlı binaya girdi
Fatih Portakal'dan gazeteci Ahmet Hakan'a çok sert Barış Atay tepkisiFatih Portakal'dan gazeteci Ahmet Hakan'a çok sert Barış Atay tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 mayıs bayramı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tekirdağ valisi

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Muharrem İnce'den canlı yayında FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'den canlı yayında FETÖ iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyükçekmece'de feci kaza! Kamyon iki katlı binaya girdi

Büyükçekmece'de feci kaza! Kamyon iki katlı binaya girdi

Fatih Portakal'dan gazeteci Ahmet Hakan'a çok sert Barış Atay tepkisi

Fatih Portakal'dan gazeteci Ahmet Hakan'a çok sert Barış Atay tepkisi

Mehteran ile yürüdüler, İzmir marşı söylediler

Mehteran ile yürüdüler, İzmir marşı söylediler

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Yarbay Karloviç'in tabutunun bulunduğu arazi sahibi yaşadıklarını anlattı

Yarbay Karloviç'in tabutunun bulunduğu arazi sahibi yaşadıklarını anlattı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.