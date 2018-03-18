Vali Ceylan şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle yemekte buluştu.
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ın katılımıyla Erdoğan Orhan Kongre Merkezi’nde düzenlenen yemeğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve çok sayıda şehit yakını ile gazi katıldı. Yemekte şehit aileleri ve gazilere seslenen Vali Ceylan, “Düzenlemiş olduğumuz bu yemeğe teşriflerinizden dolayı ben hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Şu saatlerde bugün Afrin’de Zeytin Dalı Operasyonu’nu gerçekleştiren kahraman ordumuz, kahraman ordumuzun aziz neferleri Allah’a şükürler olsun ki bugün saat 08.30 itibariyle Afrin’e de girerek orada da Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını ve oradaki terör odaklarını yok etmek amaçlı, oradaki insanlara huzuru, barışı sağlama amaçlı operasyonu önemli ölçüde muzafferiyet ile tamamladılar. Allah onlardan razı olsun. Allah onların yolunu açık etsin diyorum. İnşallah bundan sonra oradan sağ salim yurtlarına, yuvalarına dönmeyi de Allah nasip etsin. Yine bu operasyonlarda şehit olan kahraman askerlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.
“Çanakkale Savaşı, milletimize İstiklal Savaşımızın kazanılmasını sağlayan manevi gücü ve inancı aşılamıştır”
Vali Ceylan, imkansızlıklar içerisinde gerçekleşen Çanakkale Savaşı’nın Türk milletine manevi gücü ve inancı aşıladığını vurgulayarak, “Bugün gerçekten Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin gününü idrak etmenin büyük onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde gerçekleşen bu savaş sonunda elde edilen zafer binlerce kahraman askerimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimize İstiklal Savaşımızın kazanılmasını sağlayan manevi gücü ve inancı aşılamıştır. Bilinmelidir ki Çanakkale’yi Çanakkale yapan bitmek tükenmek bilmeyen düşman mermilerinin sesi değil, yaralı düşman askerini sırtına alarak onu düşman mevzisine kadar götürerek işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçiktir” ifadelerini kullandı.
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