Vali Ceylan şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle yemekte buluştu.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ın katılımıyla Erdoğan Orhan Kongre Merkezi’nde düzenlenen yemeğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve çok sayıda şehit yakını ile gazi katıldı. Yemekte şehit aileleri ve gazilere seslenen Vali Ceylan, “Düzenlemiş olduğumuz bu yemeğe teşriflerinizden dolayı ben hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Şu saatlerde bugün Afrin’de Zeytin Dalı Operasyonu’nu gerçekleştiren kahraman ordumuz, kahraman ordumuzun aziz neferleri Allah’a şükürler olsun ki bugün saat 08.30 itibariyle Afrin’e de girerek orada da Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını ve oradaki terör odaklarını yok etmek amaçlı, oradaki insanlara huzuru, barışı sağlama amaçlı operasyonu önemli ölçüde muzafferiyet ile tamamladılar. Allah onlardan razı olsun. Allah onların yolunu açık etsin diyorum. İnşallah bundan sonra oradan sağ salim yurtlarına, yuvalarına dönmeyi de Allah nasip etsin. Yine bu operasyonlarda şehit olan kahraman askerlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.