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Vali Ceylan’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 10:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajında "103.

Vali Ceylan’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajında "103. yılını gururla kutladığımız Çanakkale Zaferi, Türk milletinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu eşsiz bir destandır" dedi.
‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek yazılan büyük destanla vatan toprağına kardeşliğin ve millet olma bilincinin tohumlarının atıldığını ifade eden Vali Ceylan "Şehit kanıyla çizilen tarihimizin en yüce şeref ve gurur tablolarından birisi olan Çanakkale Zaferi, alınması gereken derslerle doludur. Ecdadımızın canları pahasına koruduğu bu vatan, bize bırakılmış bir miras değil, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartarak gelecek nesillere aktarılacak en kutsal emanettir. Bugün huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu topraklarda bizlere düşen görev, her türlü hile ve tuzağa rağmen kardeşçe bir ve beraber yaşama arzumuzu, vatanımızı ve bağımsızlığımızı 103 yıl önceki aynı kararlı irade ile korumaktır. Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kaydetti.

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