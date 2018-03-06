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Vali Ceylan’dan Marmaraereğlisi Belediyespor bayan basketbol takımına tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 18:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Marmaraereğlisi Belediyespor bayan basketbol takımını tebrik etti.Marmara Bölge Şampiyonasında gruptan namağlup lider çıkarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Marmaraereğlisi Belediyespor U14 ve U13 takımı olan Süleyman Turgut Kıralı Ortaokulu bayan basketbol takımı oyuncularını okullarında ziyaret eden Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, öğrencileri tebrik ederek finale kalma sözü aldı.Vali Mehmet Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile birlikte Marmaraereğlisi Süleyman Turgut Kırali İlkokulunu ziyaret etti.

Vali Ceylan’dan Marmaraereğlisi Belediyespor bayan basketbol takımına tebrik

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Marmaraereğlisi Belediyespor bayan basketbol takımını tebrik etti.
Marmara Bölge Şampiyonasında gruptan namağlup lider çıkarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Marmaraereğlisi Belediyespor U14 ve U13 takımı olan Süleyman Turgut Kıralı Ortaokulu bayan basketbol takımı oyuncularını okullarında ziyaret eden Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, öğrencileri tebrik ederek finale kalma sözü aldı.
Vali Mehmet Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile birlikte Marmaraereğlisi Süleyman Turgut Kırali İlkokulunu ziyaret etti. 23-26 Mart’ta yapılacak Türkiye yarı finallerinde Tekirdağ’ı temsil edecek takıma başarılar dileyen Vali Ceylan, daha sonra sınıfları gezdi.
Vali Ceylan’a Marmaraereğlisi Belediye Başkan Vekili Doğan Özman ve Başkan Yardımcısı İrfan Tütün de eşlik etti. Vali Ceylan ziyaret sonrası Tekirdağ Müze Müdürü Önder Öztürk’ten Marmaraereğlisi Perinthos Bazilikası hakkında bilgi aldı.

Vali Ceylan’dan Marmaraereğlisi Belediyespor bayan basketbol takımına tebrik

Vali Ceylan’dan Marmaraereğlisi Belediyespor bayan basketbol takımına tebrik

Vali Ceylan’dan Marmaraereğlisi Belediyespor bayan basketbol takımına tebrik

Vali Ceylan’dan Marmaraereğlisi Belediyespor bayan basketbol takımına tebrik

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