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Vali Çiftçi, Emniyet Müdürü Erkin Adalar’ı ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 18:22 | Son Güncelleme

Türk Polis Teşkilatı’nın 173.

Vali Çiftçi, Emniyet Müdürü Erkin Adalar’ı ağırladı

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve beraberindeki heyet, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’yi ziyaret etti.
Vali Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, huzur, güvenlik ve asayişin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı, teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Vali Çiftçi, Emniyet Müdürü Erkin Adalar’ı ağırladı

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