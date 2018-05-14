HABER

Vali Çiftçi, engellilerle halat çekme yarışmasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:30 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Engelli Haftası etkinlikleri kapsamında, engelli öğrencilerle halat çekme yarışması yaptı - Yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi etkinliklerin yapıldığı program renkli görüntülere sahne oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Engelli Haftası etkinlikleri kapsamında, engelli öğrencilerle halat çekme yarışmasına katıldı.

Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Çiftçi ve eşi Ayşe Çiftçi, engelli öğrencilerle yemek yedi.

Engelli Muhammet Güzel'in piyanosu ile verdiği konserin ardından etkinlikler merkezin bahçesinde devam etti.

Vali Çiftçi ile eşi Ayşe Çiftçi, zihinsel engellilerle birlikte halat çekme yarışması yaptı.

Yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği program renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmaların ardından Vali Çiftçi ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, müzik eşliğinde engellilerle oynadı.

Vali Çiftçi, bu sırada müzik gurubundan "Erik dalı" şarkısının çalınması istedi.

Etkinliğin ardından konuşan Çiftçi, engellileri önemsediklerini söyledi.

Her fırsatta engellilerle bir araya geldiklerini anlatan Çiftçi, bugünkü programda da engelli öğrencilerle eğlendiklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Kesimoğlu da engellilerle keyifli bir gün geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karamollaoğlu 'uyarıyorum' dedi tarih verdiKaramollaoğlu 'uyarıyorum' dedi tarih verdi
Yeni haftaya rekorla başladı!Yeni haftaya rekorla başladı!
Gözler komşuda! Oy verme işlemi başladıGözler komşuda! Oy verme işlemi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engelli engelli haftası etkinlik

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu

Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu

Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.