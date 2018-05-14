Vali Çiftçi, engellilerle halat çekme yarışmasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Engelli Haftası etkinlikleri kapsamında, engelli öğrencilerle halat çekme yarışmasına katıldı.

Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Çiftçi ve eşi Ayşe Çiftçi, engelli öğrencilerle yemek yedi.

Engelli Muhammet Güzel'in piyanosu ile verdiği konserin ardından etkinlikler merkezin bahçesinde devam etti.

Vali Çiftçi ile eşi Ayşe Çiftçi, zihinsel engellilerle birlikte halat çekme yarışması yaptı.

Yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği program renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmaların ardından Vali Çiftçi ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, müzik eşliğinde engellilerle oynadı.

Vali Çiftçi, bu sırada müzik gurubundan "Erik dalı" şarkısının çalınması istedi.

Etkinliğin ardından konuşan Çiftçi, engellileri önemsediklerini söyledi.

Her fırsatta engellilerle bir araya geldiklerini anlatan Çiftçi, bugünkü programda da engelli öğrencilerle eğlendiklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Kesimoğlu da engellilerle keyifli bir gün geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

