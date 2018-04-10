Vali Çiftçi, Kırklareli Engelliler Umut Spor Kulübünü gezdi

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile eşi Ayşe Çiftçi, Kırklareli Engelliler Umut Spor Kulübü ve Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Orhan Çiftçi ve Ayşe Çiftçi, derneği gezerek Dernek Başkanı Nihal Bircan’dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Engelli öğrencilerin kurs çalışmalarına da katılan Vali Çiftçi, her bir öğrenciye ayrı ayrı başarılar diledi.