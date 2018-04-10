HABER

Vali Çiftçi, Kırklareli Engelliler Umut Spor Kulübünü gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 17:58 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile eşi Ayşe Çiftçi, Kırklareli Engelliler Umut Spor Kulübü ve Derneğini ziyaret etti.Ziyarette Vali Orhan Çiftçi ve Ayşe Çiftçi, derneği gezerek Dernek Başkanı Nihal Bircan’dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile eşi Ayşe Çiftçi, Kırklareli Engelliler Umut Spor Kulübü ve Derneğini ziyaret etti.
Ziyarette Vali Orhan Çiftçi ve Ayşe Çiftçi, derneği gezerek Dernek Başkanı Nihal Bircan’dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Engelli öğrencilerin kurs çalışmalarına da katılan Vali Çiftçi, her bir öğrenciye ayrı ayrı başarılar diledi.

Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor
MHP'li başkanlar adım adım takip edilecekMHP'li başkanlar adım adım takip edilecek
Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazıKayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.