Vali Çiftçi, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi sakinleriyle buluştu

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile eşi Ayşe Çift, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Ziyarette, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hizmet alan Gülşen Yılmaz, İzmir’de ikamet eden oğlu Yakup Yılmaz’a türkü söyledi.
Vali Çiftçi, her daim yaşlıların yanlarında olduğunu da belirterek "Değerli büyüklerimizin Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, hayatlarının bundan sonrasını sağlıklı ve mutlu geçirmeleri temennisi ile minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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