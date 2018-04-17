Vali Çiftçi, şehitliği ziyaret ederek dua etti

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, şehit mezarlığını ziyaret ederek dua etti.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 17 Nisan 2018 Salı günü, Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere yönelik gerçekleştirilen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında Kırklareli Şehitliği’nde, şehitleri anma programına katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunması ve konuşmaların ardından Vali Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya ve beraberindekilerle şehitlerin mezarını ziyaret ederek dua etti.