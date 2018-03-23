Vali Çiftçi’nin eşi huzurevinde el sanatları kurslarını gezdi

Kırklareli Valisi Orhan Çitçi’nin eşi Ayşe Çiftçi, huzurevinde El Sanatları kurslarını gezdi.
Gerçekleşen ziyarette Ayşe Çiftçi, Kırklareli Huzurevinde hizmet alan büyüklerin, Halk Eğitim Merkezi tarafından sağlanan El Sanatları Kurslarında yapmış olduğu el emeği göz nuru sanatsal çalışmaları inceledi.
El Sanatları Öğretmenleri Funda Özdemir ile Kudret Pekcan’dan vermiş oldukları kurslar hakkında bilgi alan Ayşe Çiftçi, tüm çalışmaların birbirinden güzel olduğunu belirterek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.
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