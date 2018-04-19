Vali Çınar Gökçebey’de

Vali Ahmet Çınar ilçe ziyaretleri kapsamında beraberinde İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan, Askerlik Şubesi Başkanı ve bazı daire müdürleri ile birlikte Gökçebey ilçesinde inceleme ve temaslarda bulundu.
Gökçebey’de daire amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelen Vali Çınar Kaymakam Ahmet Korkmaz’dan yatırım ve hizmetleri hakkında brifing aldı. Bunun üzerine bazı sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi. Ardından ilçe protokolü ile birlikte Yöresel Hacımusa Herkime Evi ve bölgede bulunan Şehit Burak Saraçlı’ nın kabrine ziyarette ederek vatandaşlarla sohbet etti.
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