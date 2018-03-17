Vali Demirtaş: “18 Mart’ı bir kez daha milletçe büyük bir onur ve gururla idrak ediyoruz”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünü bir kez daha milletçe büyük bir onur ve gururla idrak ettiklerini belirterek, “Büyük bir iman ve inançla tarihin sayfalarına altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi tarih boyunca onuruyla yaşamış bir milletin şüheda kanları ile sulanan vatan toprağında kendisine vurulmak istenen zincirleri parçaladığı bir dönüm noktasıdır” dedi.

Vali Mahmut Demirtaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Demirtaş, Çanakkale Zaferi’nin tarihte misali bulunmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden önemli bir adım olduğunu ifade ederek, “Aziz milletimiz için olduğu kadar hürriyet mücadelesi veren bütün milletler için de bir kurtuluş rehberi olmuştur. Özgürlük ve bağımsızlık timsali bir millet olarak Çanakkale’de olduğu gibi bugün de ülkemizin güvenliğini temin etmek maksadıyla başlattığımız Zeytin Dalı Harekatı’yla aziz vatanımıza göz diken terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesile ile Zeytin Dalı Harekatı’nı gerçekleştiren kahraman Mehmetçiklerimize bir kez daha Allah’tan muvaffakiyetler temenni ediyor; harekatta şehadete yürüyen yiğitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Vali Demirtaş, mesajın devamında şunları kaydetti:

“Bilinmelidir ki gücünü şanlı tarihinden alan aziz milletimiz, vatanımızın dört bir yanında fedakarca canla başla mücadele veren güvenlik güçlerimizle birlikte birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu ve toplumsal barışımızı bozmaya yönelik hain odakların amaçlarına ulaşmalarına asla izin vermeyecek, gerekli yanıtı her koşulda verecektir. Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde ’Çanakkale geçilmez’ gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum.”