Adana Valisi Mahmut Demirtaş, devletin ve hükümetin desteğiyle Adana’nın her açıdan gelişip kalkınması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.
Vali Demirtaş, esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarını, kentin tarihi yerleşim yerlerinden olan Büyüksaat bölgesinde sürdürdü.
Esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek hal ve hatırlarını soran Vali Demirtaş, esnafin dile getirdiği talep ve beklentileri dinledi. Esnaf ziyareti sırasında Ziyapaşa Parkı’nda bir araya geldiği vatandaşlarla da sohbet eden Vali Demirtaş, devletin ve hükümetin desteğiyle Adana’nın her açıdan gelişip kalkınması yolunda ellerinden gelen çabayı göstermeye devam ettiklerini söyledi. Demirtaş, vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi için de çaba sarfettiklerini kaydetti.
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