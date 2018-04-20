Vali Demirtaş, AOSB yönetimini kutladı

Vali Mahmut Demirtaş, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)’nin 12. Olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek kutlamada bulundu.

Vali Demirtaş, genel kurulda üyelerinin tam desteğini alarak güven tazeleyen AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça, Mehmet Nedim Büyüknacar, Denetim Kurulu Üyeleri Hilal Atilla Aksöz, Mustafa Fidan ve Bölge Müdürü Mustafa Keskin’i tebrik etti.

Başkan Sütcü ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Demirtaş, AOSB’nin kentin ve ülkenin ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü de iade-i ziyaretinden büyük mutluluk duydukları Vali Demirtaş’a teşekkür etti. Bölgede yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Sütcü, AOSB’nin ülkenin en gelişmiş sanayi bölgelerinden biri olduğunu ve yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

Bölgede daha fazla “yatırım, üretim ve istihdam” oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Sütcü, yönetim kurulu üyeleriyle her zaman istişare kültürüne bağlı kalarak hareket ettiklerini söyledi.

Kentin ekonomik kalkınması için tüm kamu kurum ve kuruluşları, odalar, meslek örgütleriyle uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Sütcü, 2015-2018 yılları arasında toplamda 132 milyon TL yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Sütcü, büyük yatırım olarak; kullanma suyu 2. Arıtma Tesisi, ishale hatları, su depoları, mevcut alan elektrik hatlarının yer altına alınması ve ilave alanın tüm altyapılarıyla tamamlandığını hatırlattı.

Vali Demirtaş’a “AOSB Sanayi Kenti Projesi” hakkında bilgiler veren Bekir Sütcü, “OSB’de istihdam edilen 40 bin çalışanın yüzde 80’i bölge dışından geliyor. Sanayi Kenti’nin kurulması ile şehir içi trafik yoğunluğu azalacaktır. Ulaşımda geçen zaman kaybı ve yorgunluk en aza inecektir. Çalışanların işletmelere olan aidiyet duygusu artacaktır. Bin 200 konutluk Sanayi Kentte; işçi ve işverenleriyle 4 bin nüfusluk bir ekonomi oluşacaktır. Okulları, camileri, parkları, sağlık tesisleri ve yeşil alanlarıyla modern bir yaşam merkezi kurulması hedeflenmektedir” diye konuştu.