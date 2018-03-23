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Vali Demirtaş: "Şehit ailelerinin daima yanında ve hizmetindeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehit ailelerinin daima yanında ve hizmetindeolduklarını söyledi.Vali Demirtaş, kendisini makamında ziyaret eden şehit yakınları ile tek tek görüşerek hal ve hatırlarını sordu ve ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu ifade etti.Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna hiç çekinmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve onların değerli ailelerine her zaman vefa borcunun bulunduğunu belirten Vali Demirtaş, "Şehitlerimizin bizlerle emaneti olan ailelerinin daima yanında ve hizmetindeyiz.

Vali Demirtaş: "Şehit ailelerinin daima yanında ve hizmetindeyiz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehit ailelerinin daima yanında ve hizmetindeolduklarını söyledi.
Vali Demirtaş, kendisini makamında ziyaret eden şehit yakınları ile tek tek görüşerek hal ve hatırlarını sordu ve ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna hiç çekinmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve onların değerli ailelerine her zaman vefa borcunun bulunduğunu belirten Vali Demirtaş, "Şehitlerimizin bizlerle emaneti olan ailelerinin daima yanında ve hizmetindeyiz. Bu bizim boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.
Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında, Şehit Uzman Çavuş Muhammed Oruç’un kardeşi Gamze Gül Oruç, Şehit Uzman Çavuş Ferdi Gerekli’nin eşi Berna Gerekli, Şehit Uzman Çavuş Tolga Özdinç’in kardeşi Emrah Özdinç, Şehit Astsubay Kamil Yelmen’in kardeşi Ebru Yelmen ile Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aslangiray’ın annesi Havva Aslangiray, Şehit Astsubay İsmail Demir’in kardeşi Muhammet Demir ve Şehit Polis Memuru Ebubekir Durmuş’un eşi Aylin Durmuş ziyaret etti.
Milletin gönlünde yaşayan tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirten Vali Demirtaş, şehit aileleri ile diyalog halinde olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Vali Demirtaş:

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