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Vali Demirtaş, Tarihi Adana Kız Lisesi binasında incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 09:40 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sultan Abdulhamit zamanında 1881-1885 yılları arasında Adana Valisi olan Abidin Paşa tarafından inşa ettirilen Adana Kız Lisesi’ni ziyaret etti.

Vali Demirtaş, Tarihi Adana Kız Lisesi binasında incelemelerde bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sultan Abdulhamit zamanında 1881-1885 yılları arasında Adana Valisi olan Abidin Paşa tarafından inşa ettirilen Adana Kız Lisesi’ni ziyaret etti. Vali Demirtaş, tarihi binada Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılması planlanan restorasyon çalışmalarını yerinde değerlendirdi.
Vali Yardımcısı Murat Süzen’in de eşlik ettiği inceleme gezisinde yetkililerden yapılacak restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, çok zengin bir kültürel mirasa sahip olan Adana’da kültür varlıklarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılacak restorasyon çalışmalarının çok önem taşıdığını dile getirdi.
Tarihi dokuyu bozmadan gerekli güçlendirmeler yapılarak binanın aslına uygun bir şekilde onarım ve bakım işlerinin tamamlanması gerektiğini ifade eden Vali Demirtaş, yapılacak çalışmaların takipçisi olacaklarını belirtti.

Vali Demirtaş, Tarihi Adana Kız Lisesi binasında incelemelerde bulundu

Vali Demirtaş, Tarihi Adana Kız Lisesi binasında incelemelerde bulundu

Vali Demirtaş, Tarihi Adana Kız Lisesi binasında incelemelerde bulundu

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