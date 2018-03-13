Vali Elban Ağrı’da yapılacak projeleri anlattı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, basın mensupları ile bir araya gelerek kentte yapılacak projeleri anlattı.

Valilik Toplantı Salonu’nda Ağrı’da faaliyet gösteren yerel gazete sahipleri ve gazetecilerle bir araya gelen Vali Süleyman Elban, ihalesi tamamlanan çok sayıda projeyi açıkladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elban, hurdacılar ve galericilerle görüştüklerini ve bunlara şehir dışına çıkarılacaklarını söyledi. İran’ın sınıra yakın komşu illeri ile Ağrı arasında başlatılan transit seferlerine talebin oldukça yoğun olduğuna değinen Elban, İranlı turist sayısının giderek artacağını kaydetti. Ağrı’nın ihtiyacını karşılayacak büyük bir alışveriş merkezi yapacaklarını vurgulayan Vali Elban, “İhalesini yapacağımız alışveriş merkezini şehrin dışında anayolun kenarında yapacağız. Alışveriş merkezi içinde yaklaşık 140 işyeri olacak bunun maliyeti ise yaklaşık 120 milyon Türk lirasıdır. Ayrıca Eleşkirt ilçesinde bulunan kayak merkezinin onarımını yapacağız, önümüzdeki kış mevsiminde günübirlik bir şekilde kayak severlerin hizmetine sunacağız. Terminalin yanında 250 dönümlük arazi üzerine yapılacak 250 dönümlük tekstil kent projesinin ihalesini yapıp Mayıs ayında hazır hale getireceğiz ve burada bin 850 kişiye iş olanağı sağlanacak. Havaalanının yakınlarında sondaj çalışması yapacağız ve çıkacak sıcak su 70 derecenin üzerindeyse eğere bu suyu Ağrı’nın ısıtmasında kullanabiliriz. Yüzüncü Yıl Mahallesi’nin ihalesi yapıldı, bu mahalleyi yerinde dönüştüreceğiz, çok katlı binalar yapmayacağız. Öte yandan şehrin trafiğinin rahat nefes almasını sağlamak adına Dörtyol Kavşağı’nda alt geçit yapacağız” dedi.