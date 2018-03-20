Vali Elban, huzurevi sakinleri ile Botcce oyunu oynadı

Ağrı Valisi Süleyman Elban ‘Yaşlılar Haftası’ nedeniyle huzurevi sakinlerini ziyaret ederek Botcce oyunu oynayarak yaşlılarla vakit geçirdi.

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, 8-18 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle Ağrı Valiliği Huzurevi Müdürlüğünü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şafii Erim ile birlikte ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenen Elban, huzurevinde kalan vatandaşların Yaşlılar Haftası’nı kutladı. Programda günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şafii Erim yaptı. Programda huzurevinde kalan bir vatandaş şiir okudu. İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrenci grubu huzurevi sakinleri için türküler seslendirdi. Zaman zaman hem eğlenen hem de duygusal anlar yaşayan huzurevi sakinlerine türküler eşliğinde çiğköfte yapılarak ikram edildi. Programın devamında Vali Elban, huzurevi sakinleri ile birlikte Ağrı’da ilk defa oynanan Botcce oyununu oynadı. Huzurevi sakinleri ile Botcce oyununu oynayan Vali Elban, zaman zaman yaptığı esprilerle oyuna renk katarak huzurevi sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Programda konuşan Vali Süleyman Elban, huzurevi sakinleri ile bir araya gelmekten ve onları ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek programın oldukça keyif verici olduğunu söyledi. Huzurevi sakinleri ile birlikte müzik dinlediklerini dile getiren Elban, “Büyüklerimiz ile beraberce eğlendik. Daha sonra kendilerinin Botcce takımı varmış burada kendileri ile bir maçta yaptık. Ama bizi yendiler, tecrübe demek ki çok önemli. Ama zevkli bir maç oldu, hazır ısınmışlarken zannediyorum biraz daha devam edecekler. Ben bu güzel akşamı bize yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Onlar bizlerin baş tacı ve her zaman kendilerinin tecrübelerinden deneyimlerinden ve yol göstericiliklerinden yararlanmaya devam edeceğiz” dedi.

Program huzurevi sakinlerine dağıtılan çeşitli hediyeler ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.