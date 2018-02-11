Vali Elban şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.
Valilik makamında şehit yakınları ve gazileri ağırlayan Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Vali Elban’ın gösterdiği ilgiden memnun kaldıklarını ifade eden gazi ve şehit yakınları, hiç bir zaman yalnızlık hissetmediklerini belirterek, teşekkür etti.
Vali Elban ise yaptığı konuşmada, devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlere ve gazilere minnet ve şükranlarını dile getirdi.
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