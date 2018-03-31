Vali Elban’dan Ağrı 1970 Spor’a destek sözü

Ağrı 1970 Spor Dayanışma Yemeği programına katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban, play-off maçına çıkacak Ağrı ekibine ellerinden gelen desteği vereceklerini destek söyledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Yemekhanesi’nde düzenlenen program Vali ve Belediye Başkan ekili Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Ağrı 1970 Spor Başkanı Mehmet Yıldırım, ilçe belediye başkanları, futbolcular ve teknik heyet katıldı.

‘Elimizden gelen desteği de sağlamak için buradan sizlerin huzurunda söz veriyoruz’

Programda konuşan Vali Elban, Bölgesel Amatör Ligi’nde açık ara puan farkı ile şampiyon olan Ağrı 1970 Spor camiasını kutladı. Ağrı 1970 Spor’un play-off ilk maçında 3. Lig’e çıkacağını düşündüğünü belirten Elban, “Bizler sadece gönül isteği olarak değil, aynı zamanda maddi olarakta kulübümüze ilimizdeki genel dengeleri gözeterek elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Biz burada Sayın vekilim Ankara’da kulübümüzün hak ettiği başarıyı ödüllendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama ilden herkesin valilikten ve belediyeden bir beklentisi var. Biz herkesin hakkını, hukukunu gözeterek ama ilimizi hakkı ile temsil eden Ağrı 1970 Sporumuzu daha farklı gözeterek inşallah bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ben sizleri Ağrı’nın her değerine çok fazla sahip çıktığınızı biliyorum. Son dönemlerde parlayan Ağrı’nın parlayan yıldızlarından Ağrı 970 Sporumuza da sahip çıkacağınızdan, destek olacağınızdan hiç şüphemde yok. Ağrı 970 Sporumuza ve ilimize sahip çıktığınız ona destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum, Allah sizlerden de razı olsun. İnşallah seneye daha üst liglerde Ağrı 1970 Sporumuzu görmek dileğiyle Ama öncesinde önümüzde ki play-off maçında inşallah başarı elde etmesi için dua diyoruz ve elimizden gelen desteği de sağlamak için buradan sizlerin huzurunda söz veriyoruz” dedi.

Programın devamında konuşan Ağrı 1970 Spor Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım ise, kulübü 2 buçuk milyon Türk lirası ile kurduklarını, herhangi bir borçlarının olmadığını ancak kasada da para kalmadığını ifade etti. Başkan Yıldırım, her kesimden Ağrı 1970 Spor’a destek beklediklerini ve play-off ilk maçında Adıyaman 1954 Spor’u yenerek 3. Lig’e çıkacakları sözlerine ekledi.