Vali Elban'dan Aydemir ailesine taziye ziyareti

Ağrı Valisi Süleyman Elban, kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.
Elban, Ramazan Bayramı'nın ilk günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in Bezirhane köyündeki taziyesine katıldı.
Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ile taziye evine gelen Vali Elban, baba Nihat Aydemir ile akrabaları ve köy halkı tarafından karşılandı.
Taziye evinde baba Aydemir ve Leyla'nın yakınlarına sabır dileyen Süleyman Elban, bir süre baba Aydemir ile görüştükten sonra köyden ayrıldı.
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