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Vali Erin'den şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 19:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Erin, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun ailesini ziyaret etti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'de yaşayan ailesi Şanlıurfa'ya geldi.

Cenaze töreni için uçakla Şanlıurfa'ya gelen şehidin ailesi, amca Yahya Çubukçu'nun evinde taziyeleri kabul ediyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile şehidin babası Mehmet Çubukçu ve yakınlarını ziyaret edip taziyelerini iletti.

Şanlıurfa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, ziyaretin ardından AA muhabirine, bir hafta içinde Şanlıurfa'nın 2 şehit verdiğini ve üzgün olduklarını söyledi.

Şehidin İzmir'de bulunan ailesinin kente geldiğini belirten Yavuz, "Allah ordumuza güç versin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bizim dostumuz yok. Arap, Kürt ve Türk hep beraber kucaklaşıp birbirimize sahip çıkmalıyız. Ağlamayacağız ve düşmanı sevindirmeyeceğiz. Şehidin babası bana 'Ağlamayacağım ve kimseyi güldürmeyeceğim.' dedi. Şehidimizin yakınlarına sabırlar diliyorum." diye konuştu.

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