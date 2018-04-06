Vali Güvençer araştırmacı yazar Atilla Güler’i ağırladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen ’Balkanlara hüzünlü veda’ konulu konferansa katılmak üzere Manisa’ya gelen Emekli Albay ve araştırmacı yazar Atilla Güler Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e bir ziyaret gerçekleştirerek kitabını hediye etti.

Emekli Albay ve araştırmacı yazar Atilla Güler Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti. Güler’in ziyaretinde, Vali Güvençer’in makamında ağırladığı Şırnak’ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 25 Nisan 2017 tarihinde şehit olan Saruhanlı’nın Halitpaşa Mahallesinden Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı’nın ruhuna 22 Nisan’da Halitpaşa’da okutacakları mevlit ve hayır için davetiye vermek amacıyla gelen babası Mehmet Pirnarcı ve yakınları ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can da yer aldı.

Araştırmacı yazar Güler, Vali Güvençer ve şehit babası Mehmet Pirnarcı’ya ’Balkanlara hüzünlü veda’ adlı kitabını hediye etti.

Kendilerini nazik kabulü nedeniyle Vali Güvençer’e teşekkür eden Güler, Manisa’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Balkanlara hüzünlü veda” adlı kitabı hakkında Vali Güvençer’e bilgi verdi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer nazik ziyaretleri nedeniyle Emekli Albay ve araştırmacı yazar Atilla Güler teşekkür etti.