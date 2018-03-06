Vali Güvençer konuklarını ağırladı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Manisa Birlik ve Kardeşliğe Çağrı Derneği ile Manisa Kardeş Kal Türkiye Platformunu ağırladı.

Manisa Birlik ve Kardeşliğe Çağrı Derneği Başkanı Zübeyde Kırlı ve Yönetimi ile Kardeş Kal Türkiye Platformu Başkanı Bayram Bozel Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret etti. Manisa Birlik ve Kardeşliğe Çağrı Derneği Başkanı Kırlı ve Kardeş Kal Türkiye Platformu Manisa Sorumlusu Bozel Manisa’da planladıkları çalışmalar ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Vali Güvençer konuklarına nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.

Malatyalılardan Vali Güvençer’e ziyaret

Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar İzci ve yönetimi de Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti. Kendilerini kabulü dolayısıyla Vali Güvençer’e teşekkür eden Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İzci, Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Malatyalılar Gecesi’ düzenleyeceklerini belirterek Vali Güvençer’i programa davet etti.

Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle Başkan İzci ve yönetimine teşekkür ederek programının uygun olması durumunda ‘Malatyalılar Gecesi’ne katılmaktan ve kendileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyacağını söyledi.