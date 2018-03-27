Vali Güvençer, Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliğini ağırladı

Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği (MATYEB) Başkan Yardımcısı Recai Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti.
Vali Güvençer’e kendilerini kabul ettiği için teşekkür eden Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Recai Çelik, sektörün durumu hakkında bilgi vererek sorunlarını aktardı. Birlik hakkında da bilgi veren Çelik, “Birliğimizde 651 üye bulunuyor. 2 bin 400 kümes, bin 200 üretici var. Yaklaşık Manisa’da 6 dönem yetiştiriliyor ve bir dönemde toplam 180 milyon kapasiteli Manisa birliğinden söz edilmekte” diye konuştu.
Çelik, Vali Güvençer’in sorunları ile yakından ilgilenerek çözümü konusunda gösterdiği çaba nedeniyle teşekkür etti.
Vali Güvençer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Manisa, sadece üzümü ile değil, diğer zirai ürünleri ile de önde gelen bir ilimiz. Tabii ki tavuk yetiştiricilerinin sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız. Bununla ilgili gerekli birimleri, müdürlükleri devreye sokarak sorunun giderilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” şeklinde konuştu.
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