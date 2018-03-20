Vali Güvençer ‘Müftüler Toplantısı’na katıldı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İl ve ilçe müftülerinin katılımıyla her ay yapılan toplantının 2018 Mart ayı toplantısına katıldı.

Manisa İl Müftülüğü binasındaki toplantı salonunda Yunusemre İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde yapılan toplantıya Vali Güvençer, İl Müftüsü Sinan Cihan ile müftü yardımcıları ve 17 ilçenin müftüsü katıldı.

Toplantıda, kurumda bugüne kadar yapılan projelerin uygulama safhaları ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. İhtiyaç ve öneriler değerlendirilerek çözüm yolları görüşüldü.