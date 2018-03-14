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Vali Güvençer, okuma-yazma bilmeyenleri kurslara davet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:06 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Manisa Bedensel Engelliler Derneğinde açılan okuma-yazma kursuna katılan kursiyerleri ziyaret etti.Vali Güvençer’in ziyaretinde Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, dernek üyeleri ve kursiyerler yer aldı.

Vali Güvençer, okuma-yazma bilmeyenleri kurslara davet etti

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Manisa Bedensel Engelliler Derneğinde açılan okuma-yazma kursuna katılan kursiyerleri ziyaret etti.
Vali Güvençer’in ziyaretinde Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, dernek üyeleri ve kursiyerler yer aldı. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, burada yaptığı konuşmada, “Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seferberlik haline getirdiği okuma-yazma kurslarını açtığımız 33 kurs ve 431 kursiyerle sürdürmekteyiz. Bu seferberlik kapsamında açılan 33 kurs merkezinden birisi de Manisa Bedensel Engelliler Derneğinde bulunmaktadır. Okuma yazma kursunda 20 kişilik kontenjan bulunuyor ve 15 kişi kursa devam ediyor” dedi.
Manisa Bedensel Engelliler Derneğinde ayrıca Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Cash ForWork (İş Karşılığı Ücret) Projesi kursu da açıldığını belirten Kanca, bu kapsamda bilgisayarlı muhasebe kursuna katılan 25 kursiyerin aylık 800 TL ücret aldığını, kursa Türk vatandaşlarıyla birlikte Suriyeli konukların da devam ettiğini söyledi.
Vali Mustafa Hakan Güvençer, tek tek ilgilendiği kursiyerlere başarılar diledi. Vali Güvençer, okumanın yaşı olmadığını belirterekokuma yazma bilmeyen vatandaşların açılan bu kurslara katılmalarını ve okuma yazma öğrenmelerini istedi.

Vali Güvençer, okuma-yazma bilmeyenleri kurslara davet etti

Vali Güvençer, okuma-yazma bilmeyenleri kurslara davet etti

Vali Güvençer, okuma-yazma bilmeyenleri kurslara davet etti

Vali Güvençer, okuma-yazma bilmeyenleri kurslara davet etti

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