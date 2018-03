Vali Güvençer özel çocukları ağırladı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla protokol ziyaretinde bulunan Akhisarlı özel çocukları ağırladı.

Akhisar Down Sendromu Dernek Başkanı Neşe Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri özel çocuklar ile birlikte Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette özel çocuklar Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e tişört hediye etti. Ziyarette konuşan Akhisar Down Sendromu Dernek Başkanı Çalışkan, farkındalık çalışmaları kapsamında Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’iziyaret ettiklerini ifade ederek, kendileri kabulü nedeniyle Vali Güvençer’e teşekkür etti. Çalışmaları hakkında Vali Güvençer’e bilgi veren Başkan Çalışkan, Ege bölgesinde sadece İzmir ve Akhisar’da Derneklerinin bulunduğunu, kendilerine kayıtlı 51 özel çocuk olduğunu, özel çocukları sosyalleştirmek ve topluma kazandırmak amacıyla faaliyette bulunduklarını söyledi.

Ziyarette özel çocuklar ile yakından ilgilenen Vali Güvençer, fotoğraf çekilme isteklerini kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Dernek Başkanı Çalışkan’a yaptıkları çalışmanın takdire şayan olduğunu ifade eden Vali Güvençer, sivil toplum kuruluşları ve kurumların işbirliği içerisinde çalışmasının çok güzel ve değerli olduğuna vurgu yaparak çalışmalarında başarılar diledi.