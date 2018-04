Vali Güzeloğlu devlet millet buluşmalarını sürdürüyor

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, devlet-millet buluşması kapsamında Kulp ilçesine bağlı Kayahan mahallesi ve Hamzalı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette Vali Güzeloğlu’na Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, ilçe kurum müdürleri eşlik etti. Kayahan Mahalle Muhtarı Halis Koçağa ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu’na öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Daha sonra Kayahan mahalle okulunun yemekhane ile halı saha açılış töreni gerçekleştirildi.

Vali Güzeloğlu törende yaptığı konuşmada Kayahan mahallesine yemekhanenin de halı sahanın da hayırlı olmasını diledi. Vali Güzeloğlu, "Devlet millet ile buluşuyor. Çok uzun zamandır Kulp’a bir sözümüz vardı. Kayahan gibi kahraman evlatlarıyla, devletiyle ayakta duran dimdik, bu değerleri savunan bu uğurda şehitler veren ve ihanet ve terör örgütlerinin karşısında aslanlar gibi duran Kayahan’a sözümüzü bugün yerine getirdik. Elhamdülillah geldik sizinle buluştuk. Bakın her zaman söylüyoruz, devlet millet için vardır. Devletinin her kaynağı milletini mutlu etmek, millete hizmet etmek için vardır ve geleceğe doğru bu büyük devlet ve millet kararlılıkla yürürken şüphesiz bu yolculuğumuzda bu duruşu sergileyen Kayahan gibi köylerimizin de başımızın üzerinde yeri vardır. Bu büyük devlet, içte ve dışta bütün terör örgütlerini ve son halinin etkisiz hale getirilene kadar mücadelesini sürdürecek ve işte görüyorsunuz Allah’ın izniyle hiçbiri ne içeriden de dışarıdan bu büyük devlet ve milletin yürüyüşünü engelleyemeyecek, kararlı adımlarla geleceğe doğru yürüyüşünü durduramayacak. Son hain etkisiz hale getirilene kadar da bu mücadelede devam edecek. Rabbim bu mücadelede bu değerler uğruna, ezanımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimiz için şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizden razı olsun. Makamları ve mekanları cennet inşallah, peygamber yoldaşları olsun. O kahramanların emaneti bu değerleri savunmak, ayakta tutmak için bize manevi bir mesuliyet veriyor. Bu ülkenin her bir köşesinde, geleceğe doğru yürürken, geçen hafta şehadete uğurladığımız Malik gibi hiçbir şehidimizi unutmadık, unutmayacağız. Burada aramızda bulunan kahraman gazilerimiz de var, Allah onlardan da razı olsun. Nurlanan şehidin yanında onurlanan gazilerimiz aynı safta, sizler bu duruşu temsil ettikçe, bu değerleri sahiplendikçe biliniz ki bu mücadelemiz kararlılıkla ve başarıyla devam edecek. Şairin dediği gibi ’Sahipsiz vatanın, batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır’. Allah sahip çıkan herkesten razı olsun" dedi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu ise kısa süre içerisinde kırsal mahallelerde bulunan okullarda 12 yemekhane ve 10 halı saha yapım projesi çalışmalarının büyük kısmını tamamladıklarını söyledi. Dülgeroğlu, "Bugün açılışını yaptığımız Kayahan İlköğretim Okulu yemekhane ve halı saha projesinin ardından çok kısa süre içerisinde diğer okullarımızda devam eden projelerimizi tamamlayıp hizmete sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler Kayahan İlköğretim Okulunun yemekhane ve halı saha açılışını gerçekleştirdi. Okuldaki öğrencilerle buluşan Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler öğrencilerle yakından ilgilendi.

Kayahan Mahalle ziyaretinin ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler 1 Ocak 1995 tarihinde PKK’lılar tarafından katledilen 7’si çocuk 9’u kadın 19 vatandaşın öldürüldüğü Hamzalı köyünü ziyaret etti. Buradaki şehitlikte şehitlerin ruhuna Fatiha okuyan Vali Güzeloğlu ve beraberindeki heyet katliamın canlı tanığı Adil Çiçek’ten o gün yaşanan olayları dinleyerek, vatandaşların acısını paylaştı. Daha sonra Hamzalı köy halkı ve şehit yakınlarıyla merkez taziye evinde biraya gelen Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Taziye evi ziyaretinin ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler Hamzalı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.