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Vali halat çekti, kaymakam ip atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 22:06 | Son Güncelleme

Bartın Valisi Nusret Dirim ve Ulus Kaymakamı Recep Hasar, hıdırellez şenliklerinde halat çekme ve ip atlama yarışmasına katıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde tarihi Şimşirli Cami - Hıdırellez Şenlikleri'nde Bartın Valisi Nusret Dirim, vatandaşlarla halat çekme, Ulus Kaymakamı Recep Hasar da ip atlama yarışmasına katıldı.

Şenlik, ilçeye bağlı Kalecik köyü İldir Vadisi'nde bulunan ve caminin yapımında geyiklerin malzeme taşıdığı rivayet edilen tarihi Şimşirli Camisi'nde öyle namazının kılınmasıyla başladı.

Şenlikte, Vali Dirim ve kurum müdürleri vatandaşlarla halat çekme yarışmasına, Kaymakam Hasar ip atlama yarışmasına iştirak etti.

Dirim, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre köylerinin yoğun katılımıyla hıdırellez etkinliklerini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Etkinlik sayesinde manevi atmosferi teneffüs etme imkanı bulduklarını ifade eden Dirim, "Bölgemizin çok güzel bir coğrafi potansiyeli var. Görüyorsunuz her taraf yeşillik ve ağaç. İnsanlar buradaki Şemsettin Efendi Türbesi'ni ziyarete geliyor. Kesilen kurbanları burada halka dağıtıyor. İnsanlar bu manevi atmosferde bir araya geliyor. Ben bu tür yöresel değerlerin güçlenerek devam etmesini önemsiyorum. Fırsat buldukça da bu etkinliklerde bulunmaya çalışıyorum. Bunlar bizi biz yapan önemli özelliklerimiz. Bu özelliklerimizi kuşaktan kuşağa aktararak asırlardır devam eden bu gelenekleri yaşatmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Vali Nusret Dirim, Türk toplumunun büyük bir kesiminin hıdırellezi önemsendiğini belirtti.

İlerleyen yıllarda bu etkinliklere devlet desteği de sağlamak istediklerini söyleyen Dirim, "Bu etkinlikleri zenginleştirelim, güçlendirelim, biraz da tanıtımı olsun. Bölgemizin potansiyelini harekete geçirecek bir seviyeye getirelim istiyorum." dedi.

Kaymakam Hasar da etkinlik sayesinde vatandaşlarla eğlenme imkanı bulduklarını ifade etti.

Devlet-millet kaynaşmasının önemli olduğunu anlatan Hasar, şunları kaydetti:

"Tarihi Şimşirli Camisi'nin restorasyonu gerçekleştirilecek. Son derece güzel bir ortam oldu. Herkes bir noktada hıdırellezi icra etmek suretiyle kendini deşarj etme imkanı buldu. İnsanlar burada dostluklarını pekiştirdi. Önümüzdeki yıllarda daha yoğun katılımlı sosyal ve kültürel etkinliklerin olacağı kanaatindeyiz. Safranbolu hemen yanımızda, orayla da irtibat söz konusu. Bu irtibatın da artırılarak, bu bölgeye biraz daha turist çekilmesi idaresi mevcut."

Vatandaşların adaklarını bağışladığı şenlikte, ip atlama, çuval, yoğurt yeme, halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma yarışmaları yapıldı.

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