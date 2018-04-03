Vali Kalkancı CHP ve MHP’yi ziyaret etti

Adıyaman Valisini Nurullah Naci Kalkancı CHP ve MHP İl Başkanlıklarına iadeyi ziyarette bulundu.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ilk olarak CHP Adıyaman İl başkanlığını ziyaret etti. Vali Kalkancı’yı, İl Başkanı Deniz Çakmak, Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş ve parti yöneticileri karşıladı. Burada CHP’liler ile sohbet eden Vali Nurullan Naci Kalkancı, “Yoğunluk ve genel çalışmalardan dolayı geciken ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Aslında daha önceden çok niyetlendim ama iş yoğunluğundan dolayı kısmet olmadı. Yeni başkanımıza hem ‘hayırlı olsun’ demek hem de gecikmiş ziyaretimizi gerçekleştirmek istedik” dedi.

CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ise, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Valimiz Nurullah Naci Kalkancı’nın bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Valimizin kamu ve halk için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kamu ve halka yapılan tüm çalışmaları CHP olarak destekleyeceğiz. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Nurullah Naci Kalkancı daha sonra MHP Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti. Buruda MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, Merkez İlçe Başkanı Ömer Yıldırım, MHP Genel Merkez MYK Üyesi Sedat Yaşar ve partililer Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı karşıladı.

Vali Kalkancı burada yaptığı açıklamada ise, siyasi partilerin vazgeçilmez olduğunu belirterek, “Uzun zaman önce ziyaret için niyetlendim ancak bu güne kısmet oldu. Bu gün halleşeceğiz, sohbet edeceğiz. Sürekli görüştüğümüz, programlarda karşılaşıyoruz. Kendilerine sürekli kapılarımız açık. Bu gün iadeyi ziyaret ettik. Sağ olsunlar bizleri kabul ettiler. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ise konuşmasında, “Valimizin partimizi ziyaret etmeleri bize şeref ve onur vermiştir. Kendilerine ‘hoş geldiniz’ diyorum. Kendisinden çok memnununuz. Bize yakın ilgi alaka gösterdi. Dertlerimizi sıkıntılarımızı dinledi. Verimli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.