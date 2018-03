Vali Kalkancı: “Gençlerimizi terör ve uyuşturucudan korumak herkese görev düşüyor”

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, muhtarlarla yaptığı toplantıda gençlerin uyuşturucu ve terörden korunması için toplumun her kesimine görev düştüğünü dile getirdi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, kırsal kesimin karşılaştığı sorun ve sıkıntıların çözüme kavuşturulması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlarla buluşma toplantıları kapsamında merkeze bağlı 40 köy muhtarı ile bir araya geldi.

Vali Kalkancı başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Özel İdare Genel Sekreteri Avukat Sami Işık, bazı kurum amirleri ve merkeze bağlı 40 köyün muhtarı katıldı.

Sohbet havasında gerçekleşen toplantıda köy muhtarlarının sorunlarını tek tek dinleyen Vali Kalkancı, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında muhtarlarla görüş alış verişinde bulundu.

Toplantıda özellikle uyuşturucu ve terörle mücadelenin önemine değinen Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Polis ve jandarma teşkilatımız uyuşturucu ile mücadelede çok ciddi mesafeler aldı. Güvenlik güçlerimiz terör ve uyuşturucu ile mücadele konusunda elinden gelen her şeyi yapıyor. Ancak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı terör ve uyuşturucu müptelasında korumak için toplumun her kesimine ve özellikle de köy muhtarlarımıza çok önemli görevler düşüyor” dedi.

Sorunları tek tek dinleyen Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Muhtarlarımızın dile getirdiği sorunları not alarak bunların çözümü için elimizden geleni yapacağız. Zaten bu toplantılarla amacımız varsa sorunlarınızı dinleyerek, bu sorun ve sıkıntıları muhtarlarımızla istişare edip kısa ve uzun vadede çözüme kavuşturmaktır. Bugün il merkezine bağlı muhtarlar toplantımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıları sadece il merkezinde yapmıyoruz. Kırsal kesimin karşılaştığı sorunları yerinde görmek ve istişare etmek amacıyla ilçeler bazında da muhtarlar toplantılarını gerçekleştiriyoruz. İlçeler bazındaki toplantılarımızı Samsat ve Kahta ilçelerimizde yaptık ve bu toplantılar diğer ilçelerimizde de devam edecektir. Kırsal kesime yönelik bugüne kadar gerek İl Özel İdaresi gerekse Merkez Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla çok önemli hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Bu yılda İl Özel İdaresinin 94 milyon TL’lik bütçesinin ciddi bir bölümünü köylerimizin alt ve üst yapı hizmetlerinde kullanacağız. Ayrıca İller Bankasından da 60 milyon TL’lik borçlanma kararı aldık. Buda gerçekleştiği takdirde 150 milyon TL’lik bir bütçeyle hem merkeze bağlı köyler, hem de ilçelerimize bağlı birçok köy ve mezramızın alt yapı ve üst yapısını tamamlamış olacağız. Köylerimize yönelik eksiklikleri de gözden geçirerek, bu eksiklikleri hızlı bir şekilde gidereceğiz. Amacımız, kentlerdeki sosyal yaşantının köylerde de yaşayan vatandaşların yaşayabilmesi çabasıdır. Özellikle kırsal kesimde yaşanan birçok sıkıntı büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu. Kalan sorunların çözümü içinde Valilik olarak yoğun gayret sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Kalkancı’nın konuşmasının ardından söz alan muhtarlar ise, köylerin ihtiyacı olan içme suyu, altyapı ve köy yollarının asfaltlanması gibi konulardaki taleplerini iletti.

Toplantıda tek tek söz alarak sorunlarını ve taleplerini Vali Kalkancı’ya ve kurum amirlerine ileten köy muhtarları, böyle bir toplantının düzenlenmesinden ve birlikte olmaktan duydukları memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür etti.

Toplantı sonunda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Vedat Kültür, kırsal kesimdeki güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili bir sunum yaptı.