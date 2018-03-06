Vali Kalkancı güvenlik korucularıyla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, terörle mücadelede güvenlik güçlerine büyük destek olan il ve ilçelerdeki güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığı Askeri gazinosunda düzenlenen toplantıya Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İlçe jandarma komutanları ile il ve ilçelerde görev yapan güvenlik korucuları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, “Terörle mücadele harekatına yaptıkları katkılarla barış ve huzur şehri olarak anılan Adıyaman’ın güvenlik ve asayiş yönünden katma değerini vurgulamak ve icra ettiğimiz görevlerde katkı sağlayacağını değerlendirdiğimiz tecrübe aktarımında bulunmaktır.

Güvenlik korucularımız, terörle mücadelenin başlangıç yıllarından bu yana devletinin yanında net duruşlarıyla Jandarma birliklerinin can dostu olmuştur. Teröristle mücadele harekatının yanı sıra güvenlik korucularımız karakol emniyet, yol kontrol uygulamaları, havaalanı gibi kritik tesislerin korunması gibi görevlerde de başarıyla görev yapmaktadır. Bu mücadelede ilimizde görev yapan bin 143 güvenlik korucumuza başarılar diliyorum” dedi.

Güvenlik korucularının terörle mücadelede geçmişten bu yana güvenlik güçlerinin eli, ayağı ve gözü olduğunu dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, “Bu topraklar üzerinde emperyalist devletlerin emelleri hiçbir zaman bitmedi. Coğrafyamızı ve orta doğuyu bugüne kadar hep bu emperyalist devletler karıştırdı. Bugün emperyalistlerle birlikte hareket eden bazıları, yarın emperyalistlerin onları ne hale getireceğini kendileri göreceklerdir. Türkiye, dünyanın en hassas coğrafyasında yer alan bir ülkedir. Dünyada herkesin gözünün üstünde olduğu devlet Türkiye’dir. Bütün İslam aleminin umudu Türkiye’dir. Nerede darda kalmış bir mazlum varsa biz hep onların yanında olmuşuzdur. Ülkemize karşı çok ciddi saldırılar var. Ülkemizi terörle tehdit edenlerin şunu çok iyi anlamaları lazım, ülkemizin en büyük güvencesi milletimiz, kahraman ordumuz, polisimiz, jandarmamız ve güvenlik korucularımızdır.

30 yıldır bölücü terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu örgütle mücadele için devletimiz ordusuyla ve milletiyle tek yürek halinde önce Fırat Kalkanı Harekatıyla şimdi de Zeytin Dalı Harekatıyla Afrin’e girerek bunlarla mücadele ediyor.

Kahramanlarımız Afrin’de göğsümüzü kabartıyor, çünkü ordumuzun arkasında dua vardır. Biz şüheda fışkıran topraklarda birleşiyoruz. Biz altında evliya ve şehit dolu bir toprağın üzerinde yaşıyoruz. Allah’ın izniyle bu devletin bekasını ve bu milletin birliğini ve beraberliğini tehdit eden herkesle mücadele edecek güce ve kudrete sahibiz. Huzur ve barış kenti Adıyaman’ın dağında ovasında teröre izin vermeyeceğiz. Adıyaman’ın dağlarını onların başlarına yıkacağız. Adıyaman’ı Adıyamanlılara layık olduğu şekilde daha iyi şartlarda yaşamaya, geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.