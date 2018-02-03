Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve beraberindeki il protokolü merkeze bağlı Ağçin Köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Emniyet Müdürü Metin Alper, Ağçin Köyünü ziyaret etti. Burada köy halkıyla bir araya gelen Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet, köylülerle bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Köylülerle sohbet eden ve daha sonra köyde bir süre gezip incelemelerde bulunan il protokolü köylülerle hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.
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