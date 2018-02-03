HABER

Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet vatandaşlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 19:18 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve beraberindeki il protokolü merkeze bağlı Ağçin Köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Emniyet Müdürü Metin Alper, Ağçin Köyünü ziyaret etti.

Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve beraberindeki il protokolü merkeze bağlı Ağçin Köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Emniyet Müdürü Metin Alper, Ağçin Köyünü ziyaret etti. Burada köy halkıyla bir araya gelen Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet, köylülerle bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Köylülerle sohbet eden ve daha sonra köyde bir süre gezip incelemelerde bulunan il protokolü köylülerle hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.

Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet vatandaşlarla bir araya geldi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Çam güven tazeledi

Kemal Çam güven tazeledi

Ağır yaralanan Niğdeli asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Ağır yaralanan Niğdeli asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'milli ittifak' daveti (2)

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'milli ittifak' daveti (2)

Bakan Zeybekci: 1-2 güne roket atma imkanları kalmayacak

Bakan Zeybekci: 1-2 güne roket atma imkanları kalmayacak

Söke Şoförler Odasında Refik Karataş güven tazeledi

Söke Şoförler Odasında Refik Karataş güven tazeledi

Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi açıldı

Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.