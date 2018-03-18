HABER

Vali Kalkancı ve il protokolü TÜMŞAD üyeleriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 18:19 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103.

Vali Kalkancı ve il protokolü TÜMŞAD üyeleriyle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümü dolayısıyla TÜMŞAD Adıyaman Şubesini ziyaret etti.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneğini (TÜMŞAD) ziyareti sırasında Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış eşlik etti. Vali Kalkancı ve protokol üyelerini kapıda karşılayarak ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve gazilere gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Kalkancı ile protokol üyelerine teşekkür ederek, dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümünü kutladıklarını ifade eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Bu şanlı zaferi bizlere armağan eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale zaferi milletimiz için çok önemli bir zaferdir. Eğer Çanakkale geçilmiş olsaydı bugün bu coğrafya da bizlere yer kalmamış olurdu. İşgalciler savaş zoruyla girdikleri bu topraklardan bir daha çıkmazlardı. Kahraman milletimiz, Allah’ın yardımı ve çok büyük bir fedakarlık ve mücadele ile büyük bir zafer kazandı. Tarihin en kanlı savaşını vererek, hilali zalime ezdirmedik. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümü vesilesiyle bir kez daha aziz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'deSon dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de
TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!
Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamaBakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

PKK'ya bir darbe daha! 11 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya bir darbe daha! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Ankara'da otelde silahlı çatışma: Yaralılar var

Ankara'da otelde silahlı çatışma: Yaralılar var

Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'

Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.