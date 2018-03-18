Vali Kalkancı ve il protokolü TÜMŞAD üyeleriyle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümü dolayısıyla TÜMŞAD Adıyaman Şubesini ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneğini (TÜMŞAD) ziyareti sırasında Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış eşlik etti. Vali Kalkancı ve protokol üyelerini kapıda karşılayarak ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve gazilere gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Kalkancı ile protokol üyelerine teşekkür ederek, dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümünü kutladıklarını ifade eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Bu şanlı zaferi bizlere armağan eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale zaferi milletimiz için çok önemli bir zaferdir. Eğer Çanakkale geçilmiş olsaydı bugün bu coğrafya da bizlere yer kalmamış olurdu. İşgalciler savaş zoruyla girdikleri bu topraklardan bir daha çıkmazlardı. Kahraman milletimiz, Allah’ın yardımı ve çok büyük bir fedakarlık ve mücadele ile büyük bir zafer kazandı. Tarihin en kanlı savaşını vererek, hilali zalime ezdirmedik. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümü vesilesiyle bir kez daha aziz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.