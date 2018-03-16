HABER

Vali Kalkancı yeni hastane alanında incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:44 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, yeni yapılacak olan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastane alanında incelemelerde bulundu.Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Sağlık Müdürü Dr.

Vali Kalkancı yeni hastane alanında incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, yeni yapılacak olan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastane alanında incelemelerde bulundu.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve Başhekim Dr. Fatih Doğan’la birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bitişiğinde modern bir mimariyle yapılacak olan 300 yataklı yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi alanında incelemelerde bulundu.
2018 yılı yatırım programına alınarak proje ihalesi yapılan ve önümüzdeki günlerde inşaat ihalesi yapılacak olan hastane 53 dönüm arazi üzerine inşa edilecek.
Vali Nurullah Naci Kalkancı, Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Doğan’la birlikte proje ihalesi yapılan hastane binasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.
Buradaki incelemelerinin ardından hastanenin acil servis bölümünü gezen Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman’da vatandaşa sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Afrin'e 4 koldan operasyon başladı!Afrin'e 4 koldan operasyon başladı!
Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!
İstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerlerİstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası!

HDP'li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!

Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı

Fatih Portakal’dan İstiklal Marşı tepkisi: Bunlar çok tehlikeli konular

Fatih Portakal’dan İstiklal Marşı tepkisi: Bunlar çok tehlikeli konular

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.