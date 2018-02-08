Vali Kalkancı’dan Afrin gazisine ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Afrin Bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mesut Ekinci memleketi Adıyaman’a getirildi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Besni Kaymakamı Ahmet Gençer ile birlikte Zeytin Dalı Harekatına katılarak ayak parmağında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mesut Ekinci’yi Besni ilçesindeki evinde ziyaret etti. Vali Kalkancı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de yürütülen operasyonda gösterdikleri cesaret ve kahramanlıklardan dolayı tüm Mehmetçiklere ve Piyade Uzman Çavuş Mesut Ekinci’ye teşekkür ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Piyade Uzman Çavuş Mesut Ekinci, kendisini ziyaret eden Vali Nurullah Naci Kalkancı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’a teşekkür ederek, amacının bir an önce ayağa kalkıp Afrin’de vatan savunması yapan kahraman silah arkadaşlarının yanına gitmek olduğunu vurguladı.

Afrin Gazisi Mesut Ekinci’yle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Vatanımızın ve milletimizin bekası için Afrin’de vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Dualarımız ve desteğimiz onlarla birlikte Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah kahraman ordumuzu muzaffer etsin. Kutsal vatan toprakları uğruna şehadete mertebesine erişen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize ise sağlık ve şifa diliyorum” dedi.