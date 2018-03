Vali Kamçı: “Sağlıkçılarımıza gerekli desteği vermek zorundayız”

Kayseri Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti.

Kayseri Tabip Odası üyeleri 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yaptı. Burada açıklama yapan ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu Tıp Bayramı’nın milli bir gün olduğunu belirterek, “Hem işgale karşı direnişi anmak hem de aklı, vicdanı, irfanı hür hekimler olarak yolumuza devam etmek için kendimizi sorgulamak amacıyla bir gün olduğunu düşünür bu bilinçle günümüzü kutlamaya çalışırız” dedi. Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per ise her yıl 14 Mart’ta taleplerde bulunulduğunu ancak bu yıl Afrin’de şehit olan askerlerin anısına bir talepte bulunmayacakları dile getirerek, “14 Mart Tıp Bayramı olduğunda mutlaka tabip odaları, kamu ve özel sağlık kurumları kendi açılarından bir takım isteklerini, olumlu, olumsuz şeyleri söylemektedir. Biz 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bu günümüzde Afrin’de şehit olan askerlerimiz ve orada çarpışanların anısına bu bayramda herhangi bir talebimiz olmayacak” diye konuştu.

Çelenk sunumunun ardından Tabip Odası üyeleri Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti. 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik eden Vali Kamçı, “Bugün 14 Mart Tıp Bayramı’nı kuyluyoruz. Tıp Bayramı doktrlarımıza hitap eden bir bayram bildiğiniz gibi ama aslında hepimizin bayramı. Çünkü doktorlar sağlıkla ilgileniyor ve insanlar doğumundan ölümüne kadar sağlıkla haşir neşir olmak zorunda. Hayatımızın her kesiminde, her zamanında var olan bir teşkilat. O anlamda sağlıkçılarımıza gerekli değeri vermek zorundayız. Çünkü, onlar hayatlarımızı kurtarıyor, insanın hayatlarında kolaylıklar sağlıyor, insanların iyi yaşaması için gerekli işleri önce Allah sonra kendileri yapmaya çalışıyor. Bir doktor için en büyük şey bir hayatı kurtarmaktır sanıyorum. Onlar da canla başla bunun için çalışıyorlar. Sağlıkçılarımızın, doktorlarımızın gününü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliklerde oda üyeleri hazır bulundu.