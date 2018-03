Vali Kamçı: “Şehitlerimizin mücadeleleri ve cesaretleri unutulmayacaktır”

Vali Süleyman Kamçı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Vali Kamçı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsız ve özgür yaşama gayesinden hiçbir zaman taviz vermeyen Türk Milleti, sahip olduğu özelliklerle dünya üzerinde saygın bir konum edinmiştir. Türk Milleti, onurlu tutumu, kahramanlıkları ve başarılarıyla tarihin akışını değiştiren yüce bir Millettir.

Yaşam hakkını onuruyla elde eden Milletimiz, tarihin her döneminde bölünmez bütünlüğünü ve vatan topraklarını koruma ve karşısına çıkarılan engelleri aşma kararlılığını göstermiş, bu uğurda canı pahasına binlerce şehit vermekten kaçınmamıştır.

Türk Milleti, bağımsız yaşamak ve özgür kalmak, yurt içinde ve dışında devletimize hizmet etmek için canı pahasına görev yapan aziz şehitlerimize büyük minnet duymaktadır.

Güzel ülkemizi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan sevgisini canından üstün bilen aziz şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükran duyuyoruz.

Değerli Şehit Aileleri;

Şehitlerimiz devlet ve milletimiz adına üstlendikleri görevlerinde canlarını feda etmekten kaçınmamışlar, kutsal dinimizce de en yüce makam olan şahadet mertebesine ulaşmışlardır. Evlatlarınızın bu özverileri milletimizi tarihin her döneminde büyük ve güçlü kılmıştır. Milli birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlığımızın simgesi şehitlerimizi millet olarak andığımız bu günde Türkiye Cumhuriyeti’nin her geçen gün yükselişini ölümsüz kahramanlarımıza, evlatlarınıza borçluyuz.

Bağımsızlığımızın, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan şehitlerimiz, saygın ve örnek kişilikleriyle gönüllerde yaşayacak, onların kahramanlıkları, mücadeleleri ve cesaretleri hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Aziz Milletimiz;

Yüreğimizdeki vatan, millet, bayrak aşkı ve insan sevgisi ile ülkemizi hep birlikte en iyiye, en güzele, muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Devlet ve Millet olarak hiç kimsenin Milli Birlik ve Beraberliğimizi bozmasına fırsat vermeyeceğiz.

Bu vesileyle; Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle de; bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.”